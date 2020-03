Coronavirus, secondo caso in Salento: positivo un anestesista dell’Ospedale di Copertino

Secondo caso di Coronavirus in Salento. Dopo il parrucchiere 58enne di Aradeo, un anestesista dell’Ospedale “San Giuseppe” di Copertino sarebbe risultato positivo al primo test. Dopo l’esito del tampone analizzato al Laboratorio di microbiologia del “Vito Fazzi” di Lecce, ora toccherà ‘aspettare’ la conferma delle contro-analisi del Policlinico di Bari. Così come prevede il protocollo.

Nel frattempo, nel nosocomio della città del Santo dei Voli è in corso la sanificazione delle sale operatorie, ma tra i corridoi e i reparti c’è preoccupazione perché, almeno secondo le prime ricostruzioni, il medico non avrebbe avuto contatti stretti con il caso 1 del Salento, né avrebbe mai ‘frequentato’ persone provenienti dalle zone a rischio.

Per sicurezza, i colleghi e gli infermieri sono stati messi in quarantena, così come sono stati “invitati” all’isolamento tutti i pazienti che, dal 18 febbraio, hanno incontrato il professionista, anche se sarà difficile rintracciarli tutti. Lo ha comunicato, in una stringata nota, la Direzione Sanitaria del San Giuseppe.

Positivi anche i tamponi della moglie e della figlia del 58enne di Aradeo che aveva contratto il virus in Lombardia, dove era stato per lavoro. Erano già in isolamento.

Smentito il caso sospetto anche a Lecce

Negative, invece, le contro-analisi del caso sospetto di Lecce, dove una 80enne ricoverata al Vito Fazzi era risultata positiva al primo tampone. In via precauzionale, erano stati ‘richiamati’ i pazienti, entrati in contatto con l’anziana.