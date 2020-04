Coronavirus, crolla il numero dei nuovi casi: 38 in Puglia, 1 in Salento

Non è più il caso di chiedersi se partirà la fase due, ma come si tornerà alla normalità quando sarà ‘scaduto’ l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La Puglia guidata da Michele Emiliano ha le idee chiare: con l’estate alle porte punterà sul turismo, rispettando tutte le regole che saranno necessarie per impedire di vanificare gli sforzi fatti e far risalire la curva dei contagi che, almeno per il momento, è stabile. Più o meno stabile.

Dopo il leggero aumento di ieri – quando il contatore dei contagi si è fermato a + 120 – l’ultimo bollettino della Regione parla di 38 nuovi casi. Una frenata ‘brusca’ che fa ben sperare che si realizzi la stima dell’Osservatorio .

Il bollettino

38 tamponi sono risultati positivi. I nuovi casi sono così divisi:

28 in provincia di Bari

16 in provincia di Foggia

0 in provincia di Barletta-Andria-Trani

25 in provincia di Brindisi

1 in provincia di Taranto

1 in provincia di Lecce

Il totale dei casi di Coronavirus in Puglia si ferma a 3567 positivi. Così divisi: