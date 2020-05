Coronavirus, nuovi positivi al minimo: +1 in provincia di Lecce. Altro exploit di guariti

Il trend dei contagi in Puglia resta stabile, mentre la Regione guidata dal Governatore Michele Emiliano insiste per poter premere il piede sull’acceleratore dal 18 maggio. Sembra ormai cosa fatta la riapertura anticipata di barbieri, parrucchieri, estetisti e ristoranti. Restano da scrivere, nero su bianco, le regole da rispettare per alzare la saracinesca. Nulla sarà come prima, ma è importante rimettere in moto il Paese, cercando di tenere a bada la curva dei contagi.

Nel bollettino di oggi, infatti, si legge che sono 4 i casi positivi riscontrati, su un campione di I1.338 test. I nuovi casi sono così suddivisi:

7 nella Provincia di Bari;

0 nella Provincia Bat;

0 nella Provincia di Brindisi;

5 nella Provincia di Foggia;

1 nella Provincia di Lecce ;

; 1 nella Provincia di Taranto.

Tre sono stati i decessi nelle ultime 24 ore: 1 in provincia di Bat, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Foggia. Per un totale di 451. Altro exploit di guariti: oggi sono ben 136, per un complessivo di 1.332.

Scende ancora il dato dei malati attuali che passa da 2.669 a 2.544.

Il totale dei casi positivi riscontranti in Puglia è quindi di 4.327 (su 79.737 tamponi), così divisi: