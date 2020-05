Coronavirus, il contagio torna a scendere: 11 casi in Puglia, 1 nel leccese. Altro boom di guariti

Undici nuovi casi di Coronavirus in Puglia su quasi 2mila tamponi effettuati. Sono i numeri scritti, nero su bianco, nell’ultimo bollettino scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Un calo rispetto a ieri, quando la conta dei positivi si era fermata a 49, 29 solo in Provincia di Bari. Come ha spiegato spesso Pier Luigi Lopalco, l’epidemiologo voluto dal Governatore Michele Emiliano per guidare la task-force contro il Covid19, sono ‘sbalzi’ giornalieri che non devono allarmare. La curva dei contagi è stabile.

Come detto, venerdì 8 maggio sono 11 le persone risultate positive su 1.928 test per l’infezione da Covid-19. I nuovi casi sono così divisi:

5 nella Provincia di Bari

0 nella Provincia Bat

0 nella Provincia di Brindisi

5 nella Provincia di Foggia

1 nella Provincia di Lecce

0 nella Provincia di Taranto.

Due i decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat. Il totale dei morti, ad oggi, è di 444. Altro boom di guariti: in totale sono 1.080, +76 da ieri. Continua a scendere il numero degli attuali positivi: sono 67 in meno da ieri per un totale di 2.733.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.256 su 74.724 test, così divisi:

1.371 nella Provincia di Bari

380 nella Provincia di Bat

600 nella Provincia di Brindisi

1.103 nella Provincia di Foggia

503 nella Provincia di Lecce

270 nella Provincia di Taranto

28 attribuiti a residenti fuori regione

1 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

L’indice di contagiosità

L’Istituto superiore di sanità ha aggiornato il valore Rt. L’Rt medio della Puglia, stimato dalla fondazione Bruno Kessler con i dati al 5 maggio, è di 0,96.