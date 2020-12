Casarano, 5 agenti di Polizia Locale positivi al Covid: chiusi uffici comunali per sanificazione

Nonostante il miglioramento generale dell’andamento dei contagi in tutta Italia, il Covid avanza imperterrito, senza risparmiare nessuno. Sono tanti i comuni che in questo momento stanno ancora facendo i conti con il virus e che ospitano persone positive, come riportato nel report settimanale della Asl di Lecce che, ogni venerdì, restituisce una fotografia epidemiologica della provincia.

Scatta l’allerta a Casarano dove 5 agenti della Polizia Locale sono risultati positivi. Gli uomini della Municipale, infatti, si erano sottoposti a tampone rapido nei giorni scorsi, risultando positivi. Dopo il risultato del test, sono stati messi in atto tutti i protocolli sanitari previsti ad arginare l’insorgenza di eventuali focolai.

Gli uffici del comune, infatti, sono stati subito chiusi per sanificazione e le porte rimarranno chiuse al pubblico fino al lunedì, per permettere un ritorno negli ambienti in tutta sicurezza.