Coronavirus, 749 casi positivi. La Puglia rischia la «zona arancione»

Passate le feste, archiviato il lockdown a due colori voluto dal Governo per impedire di vanificare gli sforzi fatti per frenare i contagi, la Puglia rischia di tornare in zona arancione. Dal 7 gennaio scatterà il sistema ad aree, quello che classifica il Paese in base al livello di rischio – moderato, medio e alto – e molte regioni potrebbero non tornare ad essere gialle come prima delle misure scritte nero su bianco nel decreto Natale. A pesare, come sempre, sarà l’indice Rt che conta quanti contatti stretti un positivo può infettare, ma anche la disponibilità di posti letto dedicati ai pazienti Covid e le terapie intensive.

Nell’ultimo bollettino epidemiologco su 9.668 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 749 casi positivi: 287 in provincia di Bari, 74 in provincia di Brindisi, 126 nella provincia BAT, 81 in provincia di Foggia, 59 in provincia di Lecce, 106 in provincia di Taranto, 10 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 34 decessi: 11 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 11 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.022.357 test. 32.572 sono i pazienti guariti. 52.833 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.602 ricoverati in Ospedale, meno di ieri (1.643).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 87.833, così suddivisi:

33.847 nella Provincia di Bari

10.086 nella Provincia di Bat

6.355 nella Provincia di Brindisi

19.462 nella Provincia di Foggia

6.840 nella Provincia di Lecce

10.642 nella Provincia di Taranto

511 attribuiti a residenti fuori regione

90 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/lQOdl