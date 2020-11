Covid-19, 905 casi in Puglia ma cala anche il numero dei tamponi. 123 in provincia di Lecce

Dopo la giornata record di ieri, con oltre 1.700 contagi in un solo giorno, l’attenzione resta altissima per scongiurare l’entrata in zona rossa della Puglia. La sanità regionale corre ai ripari ed entro il 30 novembre saranno circa 3mila i posti letto da dedicare solo ai pazienti Covid-19. Al vaglio anche l’ipotesi di ospedali da campo se lo scenario peggiore dovesse verificarsi, con reparti di terapia sub-intensiva e intensiva nella Fiera del Levante di Bari.

Dati positivi quelli del bollettino epidemiologico di oggi che riporta meno casi accertati nelle ultime 24 ore. Scende, però, anche il numero di tamponi che ieri aveva quasi sfiorato quota 10mila. Nel bollettino di oggi, infatti, si parla di 6.070 test effettuati, di cui 905 risultati positivi: 201 in provincia di Bari, 102 in provincia di Brindisi, 217 nella provincia BAT, 121 in provincia di Foggia, 123 in provincia di Lecce, 124 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 8 casi di provincia di residenza non nota.

Sono 12, inoltre, i decessi registrati: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Scende anche il numero dei ricoveri: sono 1.441 le persone ricoverate, contro le 1.467 del bollettino di ieri.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 655.306 test.

8.751 sono i pazienti guariti.

24.702 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 34.438, così suddivisi:

13.574 nella Provincia di Bari;

3.829 nella Provincia di Bat;

2.353 nella Provincia di Brindisi;

8.041 nella Provincia di Foggia;

2.601 nella Provincia di Lecce;

3.771 nella Provincia di Taranto;

258 attribuiti a residenti fuori regione;

11 provincia di residenza non nota.