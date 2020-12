Covid-19, la provincia di Lecce conta 1.453 attuali positivi. I contagi nell’ultimo report dell’anno

Salgono di poche unità gli attuali positivi in provincia di Lecce rispetto al numero dei contagiati della settimana scorsa. Il 2020 si chiude con 1.453 cittadini attualmente positivi, contro i 1.425 di meno di una settimana fa. Sono questi i dati riportati dall’ultimo report della Asl di Lecce a cura del dott. Fabrizio Quarta, direttore U.O.C. Epidemiologia e statistica della che, settimana dopo settimana, fotografa l’andamento di contagi e ricoveri in provincia.

Si arresta la decrescita dei casi, dunque, che nelle scorse settimane era stata significativa. La curva epidemiologica sembra essersi fermata su un numero stabile, segno, forse, che le restrizioni non stanno funzionando come dovrebbero o che hanno perso di efficacia.

I contagi comune per comune

Ormai il virus si è diffuso in maniera piuttosto capillare in Salento e non ci sono più comuni rimasti fuori dall’andamento dei contagi. Nel report settimanale della Asl, infatti, è contenuto il numero di contagi comune per comune, oltre al numero di casi ogni mille abitanti.

Alessano 24 casi, 3,8

Alezio 7 casi, 1,2

Alliste 17 casi, 2,6

Andrano 7 casi, 1,5

Aradeo 20 casi, 2,2

Arnesano 3 casi, 0,7

Bagnolo del Salento 4 casi, 2,2

Botrugno 4 casi, 1,5

Calimera 7 casi, 1,0

Campi Salentina 7 casi, 0,7

Cannole 0 casi, 0,0

Caprarica di Lecce 3 casi, 1,3

Carmiano 44 casi, 3,7

Carpignano Salentino 3 casi, 0,8

Casarano 68 casi, 3,4

Castri’ di Lecce 3 casi, 1,1

Castrignano dei Greci 0 casi, 0,0

Castrignano del Capo 20 casi, 3,8

Cavallino 11 casi, 0,9

Collepasso 27 casi, 4,6

Copertino 39 casi, 1,6

Corigliano d’Otranto 2 casi, 0,3

Corsano 4 casi, 0,8

Cursi 5 casi, 1,2

Cutrofiano 6 casi, 0,7

Diso 1 caso, 0,3

Gagliano del Capo 15 casi, 3,0

Galatina 21 casi, 0,8

Galatone 7 casi, 0,5

Gallipoli 49 casi, 2,4

Giuggianello 0 casi, 0,0

Giurdignano 0 casi, 0,0

Guagnano 4 casi, 0,7

Lecce 165 casi, 1,7

Lequile 3 casi, 0,3

Leverano 10 casi, 0,7

Lizzanello 10 casi, 0,8

Maglie 11 casi, 0,8

Martano 4 casi, 0,4

Martignano 2 casi, 1,2

Matino 31 casi, 2,7

Melendugno 6 casi, 0,6

Melissano 46 casi, 6,6

Melpignano 1 caso, 0,5

Miggiano 6 casi, 1,8

Minervino di Lecce 3 casi, 0,8

Monteroni di Lecce 16 casi, 1,2

Montesano Salentino 7 casi, 2,6

Morciano di Leuca 3 casi, 0,9

Muro Leccese 2 casi, 0,4

Nardo’ 33 casi, 1,1

Neviano 5 casi, 1,0

Nociglia 2 casi, 0,9

Novoli 13 casi, 1,7

Ortelle 10 casi, 4,3

Otranto 3 casi, 0,5

Palmariggi 1 caso, 0,7

Parabita 45 casi, 5,1

Patu’ 1 caso, 0,6

Poggiardo 14 casi, 2,4

Presicce-Acquarica 28 casi, 2,9

Racale 29 casi, 2,7

Ruffano 9 casi, 0,9

Salice Salentino 6 casi, 0,7

Salve 11 casi, 2,4

Sanarica 3 casi, 2,0

San Cesario di Lecce 14 casi, 1,7

San Donato di Lecce 11 casi, 2,0

Sannicola 5 casi, 0,9

San Pietro in Lama 11 casi, 3,1

Santa Cesarea Terme 6 casi, 2,0

Scorrano 9 casi, 1,3

Secli’ 2 casi, 1,1

Sogliano Cavour 4 casi, 1,0

Soleto 6 casi, 1,1

Specchia 27 casi, 5,7

Spongano 0 casi, 0,0

Squinzano 27 casi, 1,9

Sternatia 2 casi, 0,9

Supersano 2 casi, 0,5

Surano 0 casi, 0,0

Surbo 14 casi, 0,9

Taurisano 64 casi, 5,5

Taviano 31 casi, 2,6

Tiggiano 6 casi, 2,1

Trepuzzi 46 casi, 3,2

Tricase 68 casi, 3,9

Tuglie 2 casi, 0,4

Ugento 24 casi, 1,9

Uggiano La Chiesa 1 caso, 0,2

Veglie 30 casi, 2,2

Vernole 10 casi, 1,4

Zollino 0 casi, 0,0

San Cassiano 3 casi, 1,5

Castro 3 casi, 1,3

Porto Cesareo 18 casi, 2,9

Temporanem. Presenti 36 casi.

Totali 1.453 casi.

Il totale dei casi attualmente positivi in provincia di Lecce è di 1.453. Al momento, sono 98 le persone ricoverate (la settimana scorsa erano 95): 19 nel reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Galatina, 8 nel reparto di Medicina Interna di Galatina, 1 presso altre unità del Santa Caterina Novella, 11 in anestesia e rianimazione del Vito Fazzi di Lecce, 21 in Pmeumologia del DEA, 21 nel reparto di malattie infettive del Vito Fazzi, 17 nel reparto post-covid di San Cesario.

