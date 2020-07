Covid, 2.500 tamponi: nessun caso. Risalgono i guariti

Altro 0, per il secondo giorno di fila. La settimana è iniziata al meglio in Puglia stano ai numero del bollettino epidemiologico legato ai numeri del contagio da coronavirus.

Proprio come ieri, anche oggi non si rinvengono nuovi casi: il tutto dopo 2508 tamponi eseguiti.

Il trend, quindi, dopo una lieve risalita della scorsa settimana, continua a frenare.

Nessun nuovo caso, quindi, così come nessun decesso, con il totale che resta a quota 548. Altra buona notizia: dopo lunghi giorni di ‘fatica’, torna a risale in maniera significativa i guariti: sono 18, con il totale che arriva a quota 3.948.

In questo modo il numero relativo agli attuali positivi cala: sono 60 in tutto, di questi 11 sono in stato di ricovero, nessun in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dall’inizio dell’emergenza, è di 4.556, così suddivisi: