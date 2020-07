Covid, ancora a 0 i nuovi casi in Puglia. Ma c’è un decesso. Positivi sotto i 70

Ancora uno a 0. Dopo che nella passata settimana la Puglia ha registrato in totale 5 nuovi casi, anche oggi in regione non sono stati rintracciati nuovi positivi al nuovo Covid19 dopo aver eseguito 837 tamponi.

Per il secondo giorno consecutivo, quindi, il contatore resta fermo. Torna a muoversi, invece, quello relativo dei decessi che, purtroppo, oggi sale di una unità: il nuovo lutto è avvenuto in provincia di Taranto. Il totale, infatti, ora dice 547 decessi dall’inizio dell’emergenza pandemica. Sale, dal canto suo, invece, a quota 3.926 il numero dei guariti: +2 rispetto a ieri.

In questo modo il dato degli attuali positivi scende a quota 68. Di questi, 10 si trovano in stato di ricovero (nessuno in terapia intensiva).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dall’inizio dell’emergenza, è di 4.541, così suddivisi: