Coronavirus, 71 casi positivi in Puglia. 36 in provincia di Lecce

Calano i contagi, calano i ricoveri in Ospedale sia in Terapia Intensiva, dove la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Coivid secondo l’ultimo report dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali è scesa al 16% (-1%) sia nei reparti di area non-critica (malattie infettive, medicina generale e pneumologia), dove il tasso di occupazione si è abbassato al 22% (-1%). Restano ancora alti i decessi, 20 quelli contati nel bollettino epidemiologico di ieri. Un record nazionale (la Lombardia ha registrato 9 vittime, la Toscana al terzo posto 8).

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 4.120 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 71 casi positivi. Così divisi: 2 in provincia di Bari, 9 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 20 in provincia di Foggia, 36 in provincia di Lecce.

2 casi in provincia di Taranto e 1 caso di residente fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia BT, 1 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.442.965 test. 210.660 sono i pazienti guariti. 31.769 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 248.829, così suddivisi: