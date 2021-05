Covid, il bollettino della Puglia: 145 casi positivi. 52 in provincia di Lecce

I nuovi casi di Coronavirus contati ogni giorno nel bollettino epidemiologico, sono stabili come dimostra anche il rapporto positivi/tamponi (ieri fermo al 5,8%). E anche il dato sui ricoveri fa ben sperare di aver messo alle spalle il virus o almeno di aver superato il momento peggiore causato dalla terza ondata.

Come confermato dal report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di posti letto in Terapia Intensiva occupata dai pazienti Covid19 in Puglia è scesa al 22% (-1%), otto punti in meno del tetto massimo del 30% fissato dal Ministero della Salute. Stabile, invece, il tasso di occupazione nei reparti di area non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – fermo al 30% (0%), dieci punti in meno della soglia limite del 40%.

Sul fronte dei contagi, sono 145 i casi positivi registrati in Puglia su 4.330 test per l’infezione da Covid19. Così divisi: 23 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 11 nella provincia BAT, 33 in provincia di Foggia, 52 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Sono stati registrati 21 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.385.103 test. 202.584 sono i pazienti guariti. 37.627 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale fermi oggi a 1.223.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 246.494 così suddivisi:

93.474 nella Provincia di Bari;

24.593 nella Provincia di Bat;

18.756 nella Provincia di Brindisi;

44.227 nella Provincia di Foggia;

25.701 nella Provincia di Lecce;

38.579 nella Provincia di Taranto;

787 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/dvmBM