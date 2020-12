Covid: 942 casi positivi in Puglia, 90 in provincia di Lecce. Il Bollettino

Mentre continua lo screening sui passeggeri tornati a casa dalla Gran Bretagna e si attente la conferma dei due casi sospetti – due pugliesi positivi al Coronavirus – per escludere la ‘presenza’ della nuova variante inglese del virus (serviranno almeno 48 ore per il sequenziamento), la conta dei positivi in Puglia mostra segni di frenata, come scritto nero su bianco nel bollettino epidemiologico di ieri. Con 876 casi su 10.420 test la percentuali tamponi/positivi è scesa sotto il 10% . Segno meno anche per i ricoveri – passati da 1.595 a 1.588 pazienti che hanno bisogno di cure in Ospedale – anche se, in ventiquattro ore, sono stati 53 gli ingressi in terapia intensiva, il peggior dato italiano (segue il Veneto con 40 nuovi ingressi e l’Emilia Romagna con 24)

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro su 10.492 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 942 casi positivi. Così divisi: 306 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 68 nella provincia BAT, 205 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 208 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota.

Sono stati registrati 20 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 984.555 test. 28.068 sono i pazienti guariti. 52.872 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.589 ricoverati in Ospedale, uno in più rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 83.205, così suddivisi:

31.973 nella Provincia di Bari

9553 nella Provincia di Bat

6049 nella Provincia di Brindisi

18.421 nella Provincia di Foggia

6.535 nella Provincia di Lecce

10.123 nella Provincia di Taranto

477 attribuiti a residenti fuori regione

74 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/viemV