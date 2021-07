Covid, 163 casi positivi in Puglia. 42 contagi in provincia di Lecce. Il bollettino

Nel bollettino epidemiologico di ieri il numero dei ricoveri in Ospedale si era fermato a 88, con tre nuovi ingressi in terapia intensiva. Un aumento che non ha pesato sulla rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora, quotidianamente, la situazione nelle strutture che ospitano i positivi al virus che hanno bisogno di cure. Secondo l’Agenas, infatti, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid in Puglia è stabile al 2% in rianimazione e al 3% nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Nel report di oggi sono 84 i ricoveri in Ospedale.

Sul fronte dei contagi, su 12.494 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 163 casi positivi. Così divisi: 52 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 10 in provincia di Foggia, 42 in provincia di Lecce, 9 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

C’è anche un decesso, in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.862.638 test. 246.814 sono i pazienti guariti. 1.917 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.400 così suddivisi:

95.695 nella Provincia di Bari;

25.740 nella Provincia di Bat;

20.048 nella Provincia di Brindisi;

45.404 nella Provincia di Foggia;

27.539 nella Provincia di Lecce;

39.734 nella Provincia di Taranto;

843 attribuiti a residenti fuori regione;

397 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/guoCZ