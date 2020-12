Coronavirus, nel giorno del V-day sono 221 i casi positivi in Puglia

È il V-day, un giorno decisivo nella battaglia al Coronavirus. Anche in Puglia, dalla Capitanata al Salento, sono state somministrate le prime 505 dosi del vaccino destinate al personale sanitario e agli anziani ospiti delle Rsa. A gennaio partirà la campagna vera e propria cominciando da chi è in prima linea nella lotta al virus e dalle persone più fragili, quelle più colpite durante la prima e la seconda ondata della pandemia. Intanto, continua la conta quotidiana dei nuovi casi positivi e dei ricoveri in Ospedale.

Come riportato nel bollettino epidemiologico della Regione, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento di Promozione della Salute Vito Montinaro su 1748 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 221 casi positivi: 129 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 16 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione.

Sono stati registrati 12 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.008.542 test. 30.454 sono i pazienti guariti. 53.638 sono i casi attualmente positivi di cui 1.598 ricoverati in Ospedale, cinque in più rispetto a ieri (1.593).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 86.439, così suddivisi:

33.341 nella Provincia di Bari

9.942 nella Provincia di Bat

6.251 nella Provincia di Brindisi

19.112 nella Provincia di Foggia

6.695 nella Provincia di Lecce

10.520 nella Provincia di Taranto

497 attribuiti a residenti fuori regione

81 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/XatEH