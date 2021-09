Covid in Puglia, 127 casi positivi. 33 in provincia di Lecce. Il bollettino

In Puglia scendono i ricoveri in terapia intensiva. Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora, quotidianamente, la pressione sugli ospedali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid in rianimazione è scesa di un punto, fermandosi al 4% (-1%). Stabile il tasso di occupazione nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia, dove la percentuale è del 7% (0%).

Stando al quadro della pandemia, disegnato dal bollettino epidemiologico, i ricoveri in area medica sono fermi a 182. 21 i pazienti in terapia intensiva, uno in più.

Sul fronte dei contagi, sono 127 i casi positivi su 12.574 test. I pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 3.741. Nessun decesso, quindi resta invariato il totale delle vittime da inizio pandemia 6.747.

Per quanto riguarda la mappa dei positivi, è la provincia di Bari a contare più casi. I nuovi contagi sono così divisi: