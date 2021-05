Covid in provincia di Lecce: 1.417 attuali positivi, 134 ricoverati. Il report della Asl con i contagi comune per comune

Sono 1.417 gli attuali positivi in provincia di Lecce. È scritto, nero su bianco, nel report della Asl che, come ogni settimana, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini, contando i cittadini che stanno facendo i conti con il Covid19 o che hanno messo alle spalle il virus, ma aspettano il risultato negativo del tampone di controllo. Una settimana fa erano 2.238. Quella prima 2697. Segno che la terza ondata è ormai superata, ma ci sono ancora degli strascichi. Sul fronte dei ricoveri sono 134 le persone che hanno bisogno di cure in Ospedale, di cui 21 in Rianimazione. Erano 187 sette giorni fa.

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione , ora aperta agli over 40, nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto una dose, distribuiti in base al Comune di residenza. Numeri alla mano sono 424.473 le somministrazioni totali di cui 8.585 monodose, 277.609 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose, 138.279 che hanno fatto anche il “richiamo”.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel documento è riportato, come detto, il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce è dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi.

Ci sono poi Comuni covid-free, colorati di bianco: Bagnolo del Salento, Botrugno, Cannole, Castri di Lecce, Castro, Castrignano de Greci, Diso, Giuggianello, Melpignano, Minervino di Lecce, Morciano di Leuca, Nociglia, Ortelle, Palmariggi, Patù, Poggiardo, San Pietro in Lama, Santa Cesarea Terme, Sogliano, Surano, Tiggiano, Uggiano La Chiesa, San Cassiano. 23 in totale.

Alessano 15 casi, 2.257 vaccini somministrati

Alezio 7 casi, 1.899 vaccini somministrati

Alliste 5 casi, 1.898 vaccini somministrati

Andrano 10 casi, 2.098 vaccini somministrati

Aradeo 51 casi, 3.374 vaccini somministrati

Arnesano 24 casi, 1.436 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 0 casi, 645 vaccini somministrati

Botrugno 0 casi, 1.184 vaccini somministrati

Calimera 4 casi, 2.911 vaccini somministrati

Campi Salentina 11 casi, 3.769 vaccini somministrati

Cannole 0 casi, 655 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 5 casi, 1.060 vaccini somministrati

Carmiano 33 casi, 3.884 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 1 caso, 1.548 vaccini somministrati

Casarano 33 casi, 6.491 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 0 casi, 1.071 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 0 casi, 1.468 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 2 casi, 2.011 vaccini somministrati

Cavallino 14 casi, 4.507 vaccini somministrati

Collepasso 6 casi, 2.206 vaccini somministrati

Copertino 68 casi, 8.456 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 1 caso, 2.254 vaccini somministrati

Corsano 3 casi, 1.830 vaccini somministrati

Cursi 8 casi, 1.409 vaccini somministrati

Cutrofiano 6 casi, 3.654 vaccini somministrati

Diso 0 casi, 1.452 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 4 casi, 1.783 vaccini somministrati

Galatina 55 casi, 10.307 vaccini somministrati

Galatone 79 casi, 5.529 vaccini somministrati

Gallipoli 28 casi, 7.532 vaccini somministrati

Giuggianello 0 casi, 477 vaccini somministrati

Giurdignano 1 caso, 658 vaccini somministrati

Guagnano 8 casi, 2.045 vaccini somministrati

Lecce 169 casi, 36.814 vaccini somministrati

Lequile 16 casi, 2.934 vaccini somministrati

Leverano 32 casi, 4.708 vaccini somministrati

Lizzanello 21 casi, 4.120 vaccini somministrati

Maglie 7 casi, 5.566 vaccini somministrati

Martano 7 casi, 3.303 vaccini somministrati

Martignano 5 casi, 690 vaccini somministrati

Matino 46 casi, 3.471 vaccini somministrati

Melendugno 19 casi, 3.293 vaccini somministrati

Melissano 9 casi, 2.160 vaccini somministrati

Melpignano 0 casi, 831 vaccini somministrati

Miggiano 2 casi, 1.294 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 0 casi, 1.429 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 34 casi, 4.739 vaccini somministrati

Montesano Salentino 5 casi, 1.059 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 0 casi, 1.209 vaccini somministrati

Muro Leccese 5 casi, 1.951 vaccini somministrati

Nardo’ 106 casi, 11.081 vaccini somministrati

Neviano 12 casi, 1.870 vaccini somministrati

Nociglia 0 casi, 925 vaccini somministrati

Novoli 9 casi, 3.034 vaccini somministrati

Ortelle 0 casi, 997 vaccini somministrati

Otranto 1 caso, 1.925 vaccini somministrati

Palmariggi 0 casi, 633 vaccini somministrati

Parabita 14 casi, 3.122 vaccini somministrati

Patu’ 0 casi, 603 vaccini somministrati

Poggiardo 0 casi, 2.465 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 8 casi, 3.342 vaccini somministrati

Racale 21 casi, 3.150 vaccini somministrati

Ruffano 8 casi, 2.952 vaccini somministrati

Salice Salentino 3 casi, 2.832 vaccini somministrati

Salve 2 casi, 1.623 vaccini somministrati

Sanarica 3 casi, 570 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 7 casi, 2.828 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 4 casi, 2.386 vaccini somministrati

Sannicola 17 casi, 2.096 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 0 casi, 1.395 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 0 casi, 1.354 vaccini somministrati

Scorrano 6 casi, 2.488 vaccini somministrati

Secli’ 21 casi, 858 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 0 casi, 1.700 vaccini somministrati

Soleto 9 casi, 2.090 vaccini somministrati

Specchia 3 casi, 1.735 vaccini somministrati

Spongano 3 casi, 1.576 vaccini somministrati

Squinzano 11 casi, 4.734 vaccini somministrati

Sternatia 7 casi, 1.017 vaccini somministrati

Supersano 4 casi, 1.371 vaccini somministrati

Surano 0 casi, 657 vaccini somministrati

Surbo 26 casi, 5.010 vaccini somministrati

Taurisano 40 casi, 3.148 vaccini somministrati

Taviano 44 casi, 4.149 vaccini somministrati

Tiggiano 0 casi, 955 vaccini somministrati

Trepuzzi 21 casi, 5.125 vaccini somministrati

Tricase 5 casi, 6.396 vaccini somministrati

Tuglie 25 casi, 1.685 vaccini somministrati

Ugento 25 casi, 3.803 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 0 casi, 1.578 vaccini somministrati

Veglie 22 casi, 4.372 vaccini somministrati

Vernole 8 casi, 2.739 vaccini somministrati

Zollino 1 caso, 766 vaccini somministrati

San Cassiano 0 casi, 867 vaccini somministrati

Castro 0 casi, 1.064 vaccini somministrati

Porto Cesareo 38 casi, 1.799 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 24 casi, – vaccini somministrati

Totali 1417 casi, 286194 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 134. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 22 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 18 in medicina interna dello stesso Ospedale, 8 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 21 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 7 in Pneumologia del Dea e 24 nel reparto di Malattie Infettive. A questi si aggiungono i ricoverati in Med. Acc. Urgenza del Vito Fazzi 8. Sono 26 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario.