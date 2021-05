Coronavirus, in Puglia 684 casi positivi. 132 in provincia di Lecce. Il bollettino

Prove tecniche di normalità nella Puglia diventata zona gialla, ma la guardia deve restare alta perché il Coronavirus ha perso forza, ma circola ancora. Nel bollettino epidemiologico di ieri, come ogni lunedì post-weekend, è evidente il calo dei contagi (ma è stato basso anche il numero dei tamponi) e il dato sui ricoveri in Ospedale confermato anche dall’ultimo monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas.

La percentuale di posti letto in terapia intensiva occupata dai pazienti Covid è scesa al 31% (-2%), un punto in più del tetto massimo fissato dal Ministero della Salute. Nei reparti di area non critica – malattie infettive, medicina generale e pneumologia – il tasso di occupazione si è fermato al 38% (-1%), due punti in meno della soglia critica del 40%.

Nel report di oggi, invece, su 11.692 test per l’infezione da Covid19 sono stati registrati 684 casi positivi. Così divisi: 213 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 64 nella provincia BAT, 96 in provincia di Foggia, 132 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 24 decessi: 5 in provincia di Bari, 6 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.333.975 test. 194.784 sono i pazienti guariti. 42.682 sono i casi attualmente positivi. Scendono i ricoveri in Ospedale, fermi a 1.542.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 243.618, così suddivisi:

92.755 nella Provincia di Bari;

24.212 nella Provincia di Bat;

18.459 nella Provincia di Brindisi;

43.797 nella Provincia di Foggia;

25.065 nella Provincia di Lecce;

38.177 nella Provincia di Taranto;

776 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/PNP2T