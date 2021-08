Covid in Puglia: 165 casi positivi. 59 in provincia di Lecce. Il bollettino

Resta stabile al 5% la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid sia in terapia intensiva che nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Lo dice l’ultima rilevazione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che, giorno dopo giorno, monitora la situazione negli ospedali, calcolando il tasso di occupazione sulla base dei dati trasmessi periodicamente dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della Salute. Numeri lontani dal nuovo tetto fissato dal Governo per far scattare la zona gialla che prevede regole più rigide per cercare di contenere la diffusione del virus che, spinto dalle varianti, continua a correre.

Sul fronte dei contagi, come si legge nel bollettino epidemiologico, sono 165 i casi positivi registrati in Puglia nelle ultime 24 ore su 13.287 test. Due i decessi, ma la Regione non comunica più le province.

I nuovi casi sono così divisi:

Provincia di Bari: 19

Provincia di Bat: 33

Provincia di Brindisi: 13

Provincia di Foggia: 13

Provincia di Lecce: 59

Provincia di Taranto: 25

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 2

4.201 sono le persone attualmente positive.

Per quanto riguarda i ricoveri sono 137 i pazienti presenti in area non critica. Uno in più di ieri. 23 le persone in terapia intensiva. Stabili rispetto al dato contenuto nel report del giorno prima.