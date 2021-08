Bollettino Covid, 364 casi positivi in Puglia. 82 contagi in provincia di Lecce

Con un’incidenza di 43,9 casi ogni 100mila abitanti, poco sotto il limite di 50 contagi per numero di residenti, e i ricoveri in Ospedale sotto controllo nonostante l’aumento dei positivi, la Puglia resterà in zona bianca e non cambierà colore almeno sino a fine agosto. Lo ha stabilito la cabina di regia sulla base dei dati analizzati dall’Istituto superiore di sanità con il Ministero della salute.

Secondo l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che ogni giorno monitora la situazione negli Ospedali, in Puglia la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 5% in terapia intensiva, ma è salita di un punto 6% (+1%) nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

Sul fronte dei casi scoperti nelle ultime 24 ore, la Puglia conta sono 364 i positivi registrati su 16.853 test. C’è anche un decesso.

I nuovi casi sono così divisi

Provincia di Bari: 79

Provincia di Bat: 118

Provincia di Brindisi: 16

Provincia di Foggia: 49

Provincia di Lecce: 82

Provincia di Taranto: 19

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 1

Sono 4.505 le persone attualmente positive. Il quadro negli ospedali è questo: sono 163 le persone ricoverate in area non critica e 24 in terapia intensiva