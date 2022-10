Covid in Puglia, 417 casi positivi. 149 in provincia di Lecce

Il Covid19 muta, cambia in varianti e sottovarianti che si differenziano per ‘contagiosità’ e ‘aggressività’ tanto che sono stati approvati i vaccini bivalenti più efficaci dei monovalenti che offrono protezione contro il ceppo originale. Come riportato dall’ultima flash survey condotta dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e dal Ministero della salute attualmente la variante più diffusa in Italia è Omicron o meglio la sottovariante BA.5 (che si ferma al 93%), anche se la BA.2 registra un lieve aumento. Sotto controllo, ma monitorata dagli esperti, la BQ.1, una nuova variante che, si pensa, diventerà dominante. Alla luce di questo, l’ondata autunnale, almeno per il momento, non preoccupa.

In Puglia, secondo l’ultimo bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i nuovi casi, sono 417 i tamponi positivi su 7.091 test effettuati nelle ultime 24 ore. 133 in provincia di Bari che ha ceduto il primo posto per numero di contagi alla provincia di Lecce, dove sono 149 i salentini finiti in isolamento. Il report non registra decessi. Il totale delle vittime da inizio pandemia resta a 9.148.

Nuovi casi per provincia:

Provincia di Bari: 133

Provincia di Bat: 25

Provincia di Brindisi: 36

Provincia di Foggia: 29

Provincia di Lecce: 149

Provincia di Taranto: 42

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 1

Per quanto riguarda gli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 14.443 (ieri 14.397).

Sul fronte dei ricoveri in ospedale, i pazienti in area non critica sono passati da 155 a 153. In terapia intensiva, i posti letto occupati sono 8, come ieri.

Per l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione nei reparti Covid sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute, la percentuale di posti letto occupata è ferma al 2% in rianimazione. Stabile al 6% il tasso di occupazione in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.