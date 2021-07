Covid, 56 casi positivi in Puglia. 12 in provincia di Lecce. Il bollettino

Dopo il green pass obbligatorio, la campagna vaccinale ha subito una scossa. Le prenotazioni sono aumentate, anche in Puglia dove è scattata la corsa alla prima dose tant’è che si registrano, in media, più di mille richieste di appuntamenti al giorno. Tutto questo mentre la curva dei contagi continua a salire. Nel bollettino epidemiologico di ieri sono stati 164 i casi positivi scoperti su 6.610 test (di cui 72 in provincia di Lecce).

Nel report di oggi, su 4189 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 56 casi positivi. Così divisi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 21 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 2 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 3 decessi: 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.838.958 test. 246.567 sono i pazienti guariti. 1.871 sono i casi attualmente positivi. 83 i ricoveri in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 255.105 così suddivisi:

95.613 nella Provincia di Bari;

25.711 nella Provincia di Bat;

20.066 nella Provincia di Brindisi;

45.376 nella Provincia di Foggia;

27.470 nella Provincia di Lecce;

39.698 nella Provincia di Taranto;

840 attribuiti a residenti fuori regione;

391 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 26.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/ew58A