Covid in Puglia, 5 decessi e 228 casi positivi. 55 in provincia di Lecce. Il bollettino

Ieri, nel bollettino epidemiologico della Regione che, ogni giorno, conta i nuovi casi, i decessi, i ricoveri in Ospedale e gli attuali positivi in Puglia, i contagi erano saliti a 338 su 14.743 tamponi, con la provincia di Lecce con il più alto numero di positivi (115). Nel report di oggi, sono 228 i casi positivi su 16.224 test. Il totale dei pugliesi che stanno facendo i conti con il virus si ferma a 4.323. Con i cinque decessi nelle ultime 24 ore il numero complessivo delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 6.722.

Sul fronte dei ricoveri, i positivi in area medica sono 230 (ieri erano 228, il giorno prima 232). Stabili i pazienti in terapia intensiva, fermi a 20 come ieri. Per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è scesa al 4% (-1%) in terapia intensiva. Resta stabile all’8% (0%) nei reparti di area non critica che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia.

La mappa dei nuovi contagi: