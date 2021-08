Covid in Puglia, 144 casi positivi. 46 in provincia di Lecce

Resta stabile in Puglia la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid come scritto nel report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la situazione negli Ospedali sulla base dei dati trasmessi periodicamente al Ministero della Salute. Il tasso di occupazione, secondo l’Agenas, è fermo al 5% (0%) in rianimazione e al 6% (0%) nei reparti “non critici” di malattie infettive, medicina generale e pneumologia, anche se nel bollettino epidemiologico della Regione la casella dei ricoveri è contrassegnata dal segno più. Nel report di oggi, il numero dei positivi ricoverati in area non critica tocca quota 186 (ieri erano 175, il giorno prima 163), 22 i pazienti in terapia intensiva (come ieri erano 22, il giorno prima 24).

Sul fronte dei contagi sono sono 144 i casi positivi registrati su 7.286 test. Con i contagi di oggi il numero degli attuali positivi in regione si ferma a 4.631

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 26

Provincia di Bat: 17

Provincia di Brindisi: 7

Provincia di Foggia: 53

Provincia di Lecce: 46

Provincia di Taranto: 4

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: -8

186, come detto, i pazienti ricoverati in area non critica. 22 in terapia intensiva