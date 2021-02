Coronavirus, 1.123 casi in Puglia, 73 in provincia di Lecce. Preoccupa la variante inglese

In sette giorni la circolazione della variante inglese in Puglia è passata dal 38,6 al 47,5%. È il risultato della survey commissionata dal Ministero della Salute e firmata dalla professoressa Maria Chironna, coordinatrice della rete regionale dei laboratori Sars Cov-2 Uoc e a capo del Laboratorio di epidemiologia molecolare e sanità pubblica al Policlinico di Bari, e dal dottor Antonio Parisi, direttore sanitario dell’Istituto Zooprofilattico della Puglia e Basilicata. Non sono state individuate né la variante «brasiliana», né la variante «sudafricana».

Non è il momento di abbassare la guardia anche se i dati epidemiologici – compreso l’indice Rt pari allo 0.95 – sono da zona gialla, come confermato anche dalla rapporto della cabina di regia che ha l’ultima parola. Da tenere sotto controllo, come scritto nel report dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas, il numero dei ricoveri in Ospedale che torna a salire. Il 29% dei posti nelle terapie intensive (in Italia la media è del 24%) è occupato da persone positive al virus, solo un punto percentuale sotto la “soglia critica” fissata al 30% dal ministero della Salute. Per quanto riguarda i posti letto di area Medica (pneumologia, malattie infettive, medicina) il tasso di occupazione è del 35%, sotto di 5 punti percentuali rispetto alla “soglia critica”.

Nell’ultimo bollettino, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro su 9.000 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.123 casi positivi: 506 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 169 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 253 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati, inoltre, 20 decessi: 7 in provincia di Bari,1 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.549.574 test. 109.633 sono i pazienti guariti. 32.457 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 145.997, così suddivisi:

55.782 nella Provincia di Bari;

15.514 nella Provincia di Bat;

10.803 nella Provincia di Brindisi;

29.315 nella Provincia di Foggia;

12.371 nella Provincia di Lecce;

21.460 nella Provincia di Taranto;

583 attribuiti a residenti fuori regione;

169 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

