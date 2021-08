Covid, 144 casi positivi in Puglia. 32 in provincia di Lecce

L’aumento dei nuovi casi, legati anche alla variante delta non ‘pesa’ sugli Ospedali dove, per il momento, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid – fermi al 3%, secondo l’Agenas, sia in terapia intensiva che nei reparti di area non critica – resta ben lontana dal nuovo limite fissato dal Governo per far scattare la zona bianca.

Secondo il bollettino epidemiologico di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, sono 144 i casi positivi registrati in Puglia su 5504 test. Così divisi: 21 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 32 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Registrato 1 decesso, in provincia BT.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.996.355 test. 247.784 sono i pazienti guariti. 3.442 sono i casi attualmente positivi. Salgono a 123 i ricoveri in Ospedale. Ieri erano 111.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.900 così suddivisi:

96.209 nella Provincia di Bari;

26.179 nella Provincia di Bat;

20.336 nella Provincia di Brindisi;

45.765 nella Provincia di Foggia;

28.155 nella Provincia di Lecce;

39.955 nella Provincia di Taranto;

879 attribuiti a residenti fuori regione;

425 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/QAGzr