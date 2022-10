Covid, 1.122 casi positivi in Puglia. 321 in provincia di Lecce

In Puglia, secondo l’ultimo bollettino epidemiologico che, ogni giorno, conta i nuovi casi, sono 1.122 i tamponi positivi su 8.540 test effettuati nelle ultime 24 ore. 357 in provincia di Bari, ferma al primo posto per numero di contagi. Qualcuno in meno in provincia di Lecce, dove sono 321 i salentini finiti in isolamento. Il report registra anche un decesso. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 9.107.

Nuovi casi per provincia:

Provincia di Bari: 357

Provincia di Bat: 46

Provincia di Brindisi: 143

Provincia di Foggia: 97

Provincia di Lecce: 321

Provincia di Taranto: 138

Residenti fuori regione: 16

Provincia in definizione: 4

Per quanto riguarda gli attuali positivi, i pugliesi che stanno facendo i conti con il virus sono 12.678 (ieri 12.862).

Sul fronte dei ricoveri in ospedale, i pazienti in area non critica sono passati da 132 a 136. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 5, invariati rispetto a ieri.

Per l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la pressione nei reparti Covid sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute, la percentuale di posti letto occupata scende all’ 1% in rianimazione. Stabile al 5% il tasso di occupazione in malattie infettive, medicina generale e pneumologia.