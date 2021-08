Covid, 241 casi positivi in Puglia. 29 in provincia di Lecce

Più contagi e ricoveri in Ospedale stabili. È il quadro della situazione epidemiologica in Puglia disegnato dal bollettino della Regione e dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che monitora la situazione negli ospedali. Secondo l’ultima rilevazione, la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 3% in terapia intensiva e sempre al 3% nei reparti di area non critica, che comprendono malattie infettive, medicina generale e pneumologia. Ben lontana dal nuovo tetto fissato per far scattare la zona gialla.

Nel report di oggi su 13.982 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 241 casi positivi: 70 in provincia di Bari, 26 in provincia di Brindisi, 36 nella provincia BAT, 63 in provincia di Foggia, 29 in provincia di Lecce, 16 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Salgono i ricoveri che oggi sono 109, contro i 96 di ieri.

È stato registrato un decesso, in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.960.868 test. 247.483 sono i pazienti guariti. 3.033 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257.188, così suddivisi:

96.085 nella Provincia di Bari;

26.013 nella Provincia di Bat;

20.244 nella Provincia di Brindisi;

45.688 nella Provincia di Foggia;

27.961 nella Provincia di Lecce;

39.908 nella Provincia di Taranto;

869 attribuiti a residenti fuori regione;

420 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

