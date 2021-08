Covid, 66 casi positivi in Puglia. 4 in provincia di Lecce. Il bollettino

Il quadro disegnato dal bollettino epidemiologico che, ogni giorno, monitora l’andamento della pandemia in Puglia non cambia. Da un lato, c’è l’aumento dei nuovi casi sostenuto dalla variante delta. Dall’altro c’è il numero dei ricoveri che resta più o meno stabile nonostante la curva dei contagi sia tornata a crescere. La percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid è ferma al 2% in terapia intensiva e al 3% nei reparti di area non critica, secondo l’ultima rilevazione dell’Agenas.

Nel report di oggi, su 5049 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 66 casi positivi. Così divisi: 10 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 7 nella provincia BAT, 35 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.912.103 test. 247.134 sono i pazienti guariti. 2452 sono i casi attualmente positivi. Salgono a 92 i ricoveri in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.255, così suddivisi:

95.851 nella Provincia di Bari;

25.876 nella Provincia di Bat;

20.146 nella Provincia di Brindisi;

45.563 nella Provincia di Foggia;

27.735 nella Provincia di Lecce;

29.815 nella Provincia di Taranto;

853 attribuiti a residenti fuori regione;

416 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 2.8.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/Vu01q