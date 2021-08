Covid, 360 casi positivi in Puglia. 118 in provincia di Lecce

Resta stabile la percentuale di posti letto occupata dai pazienti Covid. Secondo l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che quotidianamente monitora la situazione negli Ospedali, il tasso di occupazione è fermo al 3% in Terapia intensiva e al 3% nei reparti di area non critica che comprendono medicina generale, malattie infettive e pneumologia. Anche se nel bollettino epidemiologico che conta i nuovi casi registrati in Puglia nell’arco di 24 ore, gli attuali positivi, i guariti e i decessi, i ricoveri sono aumentati a 114. Ieri erano 109.

Sul fronte dei contagi, su 17440 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 360 casi positivi: 63 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 30 in provincia di Foggia, 118 in provincia di Lecce, 38 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

E’ stato registrato un decesso, in provincia di Brindisi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.978.308 test. 247615 sono i pazienti guariti. 3260 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 257458, così suddivisi:

96.148 nella Provincia di Bari;

26.071 nella Provincia di Bat;

20.289 nella Provincia di Brindisi;

45.718 nella Provincia di Foggia;

39.946 nella Provincia di Taranto;

874 attribuiti a residenti fuori regione

423 casi provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

