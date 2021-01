Covid19, 401 casi positivi in Puglia su 3.949 test. Il bollettino

Continua, a rilento, la campagna di vaccinazione in Puglia, impegnata soprattutto con i richiami, ma da oggi la Regione potrà contare su 27mila dosi della Pfizer-Biontech. Arriveranno, come confermato anche dall’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco, 23 box di vaccino contro il Covid19 che, insieme alla scorta del 30% prudentemente accantonata, consentirà di continuare la cosiddetta «fase 1» che tocca medici, infermieri e personale sanitario e anziani ospiti delle rsa. Chi è stato in prima linea e chi ha più sofferto per il virus.

Sul fronte dei contagi, la curva disegnata dai nuovi casi è stabile. Nel bollettino epidemiologico di ieri sono stati 954 i positivi scoperti su 8.623 tamponi. Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro, su 3.949 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 401 casi positivi. 130 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 21 nella provincia BAT, 135 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 30 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Sono stati registrati 32 decessi: 16 in provincia di Bari, 4 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.253.021 test. 59.097 sono i pazienti guariti. 54.382 sono i casi attualmente positivi. Leggero calo dei ricoveri in Ospedale, oggi fermi a 1.549 contro i 1.555 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 116.511, così suddivisi:

44.538 nella Provincia di Bari;

13.114 nella Provincia di Bat;

8.359 nella Provincia di Brindisi;

24.803 nella Provincia di Foggia;

9.544 nella Provincia di Lecce;

15.477 nella Provincia di Taranto;

569 attribuiti a residenti fuori regione;

107 provincia di residenza non nota.

