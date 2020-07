Coronavirus, in Puglia positivi sotto quota 100. Anche oggi nessun caso

Dopo aver archiviato la prima domenica di Luglio con 0 nuovi casi di Coronavirus su poco più di 1.500 tamponi esaminati, la Puglia continua a “fotografare” l’andamento dell’epidemia nella Regione con il consueto bollettino che, giorno dopo giorno, conta il numero delle persone positive al Covid19, quelle ormai guarite o che ancora stanno ‘combattendo’ contro il virus e delle persone che non ce l’hanno fatta. Numeri sempre più incoraggianti, anche se non bisogna mai abbassare la guardia.

Anche nell’ultimo aggiornamento, scritto sulla base delle informazioni del Dipartimento di Promozione della Salute, a seguito di 727 tamponi eseguiti non emergono nuovi casi. 0, così come i decessi che restano a quota 545 totali.

Tornano a salire, invece, i guariti: sono sono stati 17, con la conta generale che in questo modo sale a 3.898. In questo modo gli attuali positivi scendono, per la prima volta, sotto quota 100: ad oggi sono 93. Di questi, 18 si trovano in stato di ricovero (nessuno in terapia intensiva).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.536, così suddivisi: