Covid, confermato il caso del turista positivo a Brindisi. Ecco il bollettino di oggi

Un nuovo caso di Coronavirus in Puglia. Il tanto chiacchierato turista lombardo che nella giornata di ieri sarebbe stato trovato positivo al tampone dopo un visita all’ospedale “Perrino” di Brindisi trova conferme ufficiali questa mattina.

Finito al prono soccorso brindisino per sintomi non riconducibili al Covid19, il vacanziere si sarebbe sottoposto al tampone come impone il nuovo protocollo ospedaliero, per poi scoprire di aver contratto il virus pandemico.

E’ questo l’unico caso rilevato nel bollettino epidemiologico odierno diffuso dalla Regione Puglia. In questo modo salgono a 30 i soggetti non residenti in Puglia, ma trovati positivi al coronavirus proprio nella regione del tacco d’Italia.

Dopo il decesso di ieri, poi, torna a fermarsi la conta dei lutti, che così resta a quota 546. Piccolo balzo in avanti, invece, i guariti: nelle ultime 24h sono sono stati 2, con la conta generale che in questo modo sale a 3.912. Tutto questo porta il dato degli attuali positivi a scendere ancora: ad oggi sono 78. Di questi, 14 si trovano in stato di ricovero (nessuno in terapia intensiva).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.536, così suddivisi: