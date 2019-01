Crea un account falso e si fa spedire 450 euro per uno smartphone, mai arrivato. Guai per una siciliana

A cascare nella rete dei truffatori nel mondo di internet stavolta è finito un uomo di Martano. Aveva concordato online, infatti, la vendita di uno smartphone per un corrispettivo di 450 euro con un misterioso venditore.

Peccato però che il telefono cellulare non esisteva, anzi, non esistenza nemmeno il venditore. Dall’altra parte del computer, infatti, c’era una giovane 26enne di Catania, la quale aveva creato un falso profilo Facebook per negoziare la vendita. Ma una volta intascati i soldi a mezzo ricarica Postepay, di lei si sono perse le tracce.

Dopo la denuncia per truffa, sono partite le indagini e poche ore fa i Carabinieri della caserma di Martano hanno rintracciato la furfante: denunciata.