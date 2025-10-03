Maltempo nel Salento, crolla albero a Lecce. Travolte le auto in sosta

Questa mattina, Via Clemente Antonaci a Lecce è stata teatro di attimi di paura a causa dell’improvviso crollo di un grande albero. L’incidente, avvenuto in una zona residenziale, ha fortunatamente causato solo danni materiali.

L’enorme arbusto si è abbattuto, travolgendo due auto e due furgoncini che parcheggiati lungo la strada.

Fortunatamente, nonostante la mole della pianta, il bilancio è stato di soli danni lievi ai mezzi coinvolti. La notizia più confortante è che nessuna persona è rimasta ferita, evitando una potenziale tragedia.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecce. Le squadre hanno lavorato rapidamente per mettere in sicurezza l’area e procedere alla rimozione dei rami e del tronco. Le operazioni sono state necessarie per ripristinare la circolazione veicolare