Crolla il balcone di un edificio, momenti di paura a Guagnano

Sono stati momenti di paura quelli vissuti a Guagnano nella giornata di oggi, fortunatamente il tutto si è risolto con un grosso spavento e nella più.

Nella mattinata, alcune squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, sono intervenute nel Comune del Nord Salento, in via Puccini 22, a seguito del crollo di un balcone che ha interessato un edificio .

L’intervento dei Caschi Rossi è valso alla messa in sicurezza dell’area e delle parti pericolanti, al fine di prevenire ulteriori rischi per l’incolumità pubblica e privata.

Fortunatamente, ripetiamo, non si sono registrati feriti.