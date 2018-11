Crollo di Marsiglia, la tragedia tocca anche la Puglia: una 30enne di Taranto tra i dispersi

Il boato fortissimo e una nuvola di fumo hanno annunciato il crollo di due palazzi, ai civici 63 e 65 di rue d’Aubagne, uno dei quartieri più vecchi della città, nel centro di Marsiglia. Erano vecchi e pericolanti tant’è che un edificio era stato dichiarato inagibile per pericolo crolli un paio di settimane fa. Nell’altro vivevano dieci famiglie.

Sotto le macerie è stato trovato il corpo di un uomo, ma si continua a cercare. Un bilancio ancora incentro. All’appello mancano almeno otto persone, forse di più, che potrebbero trovarsi sepolte sotto le macerie.

Una tragedia “annunciata” secondo alcuni testimoni, che ha toccato anche la Puglia. Tra i dispersi c’è anche una 30enne di Taranto, Simona Carpignano. Si era trasferita nella cittadina francese da circa sei mesi per trovare lavoro e viveva in uno dei palazzi crollati.

Il cameriere di un bar vicino al luogo del disastro ha raccontato, in lacrime, ad un cronista di conoscere bene la ragazza. «Era una ragazza geniale, studiava da noi», ha dichiarato, ma della 30enne tarantina non si hanno più notizie e la preoccupazione aumenta con il passare delle ore.

Si lavora senza sosta nel quartiere per tentare di “salvare” chi è rimasto sotto le macerie. La 30enne, dopo essersi laureata in lingue all’Università del Salento, era volata in Francia, dove aveva conseguito un master, una seconda laurea e aveva trovato occupazione come interprete. Sei mesi fa, la decisione di raggiungere un amico che a Marsiglia aveva trovato lavoro.

Da quando i palazzi sono crollati, lei è scomparsa nel nulla. «Aiutateci a ritrovarla» avevano scritto gli amici sui social.