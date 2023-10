Crolla un solaio in uno stabile alla periferia di Lecce, paura nella notte

Sono stati veri e propri momenti di paura, quelli che hanno vissuti i residenti di uno stabile alla periferia di Lecce.

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 4.30, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale, sono intervenuti nel capoluogo, dove, in Via Bari, era crollato un solaio di un appartamento.

Nello specifico si erano staccate le pignatte dall’intradosso della scala interna.

Giunti sul posto gli uomini di “Viale Grassi”, hanno recintato l’area interessata alla caduta e messo in sicurezza il condominio di sei piani.

Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Sono in corso i sopralluoghi, per stabilire le cause che hanno portato al crollo.