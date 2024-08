Lancio di petardi durante Lecce-Atalanta, per un 30enne scattano denuncia e Daspo

Nella giornata di ieri, a seguito della Partita tra Lecce e Atalanta, disputata il 19 agosto allo stadio “Via del Mare” è stato emesso dal Questore della provincia di Lecce Vincenzo Massimo Modeo, un provvedimento D.a.spo. nei confronti di un tifoso.

Durante il match si è verificato il lancio di numerosi fumogeni e petardi, provenienti per la maggior parte della Curva Nord, che ha interessato soprattutto la parte bassa del settore, tuttavia un grosso artifizio pirotecnico ha raggiunto la pista di atletica a ridosso del rettangolo di gioco senza però provocare danni a persone o cose.

I poliziotti della Digos hanno provveduto a supporter responsabile dell’accensione e lancio del grosso petardo, un 30enne residente a Gagliano del Capo.

In seguito la Divisione Anticrimine di “Viale Otranto”, ha svolto l’istruttoria che ha portato all’accertamento e alla successiva emissione da parte del Daspo, che vieta al tifoso di partecipare alle manifestazioni sportive di ogni genere per di 3 anni, considerata la partecipazione attiva dello stesso a comportamenti ritenuti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e per prevenirne quindi la reiterazione.

L’uomo inoltre è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per lancio di materiale pericoloso commesso in occasione di manifestazione sportive.

Proseguono le indagini al fine di individuare ulteriori responsabili.