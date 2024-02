Lancia un fumogeno in campo durante la partita Toma Maglie-Ugento, scatta il Daspo per un 35enne

Avrebbe lanciato un fumogeno in campo durante la partita, motivo per cui, dopo le indagini che hanno portato alla sua identificazione, per lui sono scattati denuncia e Daspo.

Nella giornata di ieri, gli agenti di Polizia di Stato hanno notificato un Daspo a seguito di quanto avvenuto durante la gara del Campionato Eccellenza, giocata a a Otranto, tra le squadre A. Toma Maglie e A.S.D. Ugento il 10 dicembre dell’anno scorso.

Un tifoso della squadra ospite, durante la partita, con il volto travisato, aveva acceso un fumogeno sugli spalti e l’aveva poi lanciato, creando pericolo per le persone.

Grazie all’attività info investigativa dei poliziotti del Commissariato idruntino, è stato possibile identificare l’uomo, un 35enne di Ugento, che è stato denunciato per lancio di materiale pericoloso e che, anche grazie all’attività istruttoria della Divisione Anticrimine, è stato destinatario del divieto di accesso a manifestazioni sportive per la durata di un anno.