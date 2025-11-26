Accendono fumogeni a fine gara e poi contestano la Dirigenza, Daspo per tre tifosi della Taurus Acerrana

Prosegue l’attività della Polizia di Stato finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di violenza connessi al mondo del calcio attraverso un costante e monitoraggio delle persone ritenute potenzialmente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

In tale quadro, a seguito di approfondite verifiche e dell’analisi delle recenti notizie di reato trasmesse dagli uffici operativi, il Questore della provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, ha adottato tre provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettante persone, denunciate in stato di libertà dagli agenti del Commissariato di di Nardò per l’accensione di materiale pirotecnico proibito nell’ambito di dinamiche riconducibili agli ambienti “ultras”.

In occasione dell’incontro di calcio tra Nardò e Taurus Acerrana dello scorso 2 novembre, gli agenti hanno rilevato l’accensione di fumogeni da parte di alcuni supporter dell’Acerrana, i quali, sul finire dell’incontro, si erano anche resi autori di accese contestazioni nei confronti della dirigenza della squadra.

Il tutto è stato video documentato dagli uomini della Polizia Scientifica rendendo possibile l’individuazione dei tre tifosi responsabili. Così, si è potuto arrivare all’adozione dei provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi per un anno, la cui istruttoria è stata svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura.