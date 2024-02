Si azzuffano in un bar di Gallipoli la notte di Natale, emessi tre “Daspo urbani” e un Foglio di via

Il Questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo, ha emesso tre D.ac.ur. (il cosiddeyyo “Daspo Urbano”) e un Foglio di via Obbligatorio nei confronti di quattro giovani, tutti con precedenti, ritenuti responsabili di rissa aggravata e danneggiamento all’interno di un bar di Gallipoli, la notte di Natale dello scorso anno.

I provvedimenti sono stati adottati in seguito all’attività investigativa svolta dal Commissariato della “Città Bella” e dell’attività istruttoria della Divisione Anticrimine, nel corso dell’esito di un’indagine che ha portato alla denuncia in stato di libertà dei protagonisti della vicenda. Tre sono gallipolini e un quarto residente in Toscana, che si trovava nel Salento per motivi turistici.

In base alla ricostruzione dei fatti, la rissa sarebbe stata provocata da futili motivi. Dopo una dopo una breve schermaglia, i quattro sarebbero arrivati subito alle mani, colpendosi a vicenda e scagliandosi addosso di tutto: tazze, posate e contenitori di zucchero adagiati sui tavoli.

Numerosi sono stati i danni riportati dal locale, tra cui il danneggiamento di sedie, oggetti, arredi vari e di una vetrata andata completamente in frantumi.

I provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane impediranno ai tre giovani del posto di accedere nei locali pubblici siti in una determinata zona della città per i prossimi 18 mesi. Il giovane residente in Toscana, raggiunto dal Foglio di Via Obbligatorio, non potrà fare ritorno nel comune di Gallipoli per un periodo di un anno.

Alla base dell’adozione delle misure di prevenzione vi è stato l’accertamento della pericolosità sociale degli autori dello scontro e, principalmente, l’allarme sociale e lo scompiglio suscitato dalla condotta particolarmente violenta dei protagonisti della vicenda.