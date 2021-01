Depositano illecitamente rifiuti speciali su alcuni terreni e li bruciano di notte, nei guai due persone

I Carabinieri della Stazione Forestale di Gallipoli, a seguito di attività di indagine relativa allo smaltimento illecito di rifiuti speciali, a Taviano, in Località “Anzina”, hanno deferito in stato di libertà, C.U, 54enne, ritenuto responsabile, in concorso con un’altra persona al momento non identificata, del reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

In particolare, a seguito del monitoraggio di un sito oggetto di smaltimento, è stato accertato che l’uomo, insieme al complice, utilizzando il proprio mezzo, un Iveco 35 e con più azioni ripetute e continuate nel tempo, ha effettuato il trasporto e il successivo abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non, sia su un terreno di sua proprietà che su terreni di proprietà altrui.

I rifiuti, mischiati tra loro, sono stati collocati direttamente sul suolo senza alcuna protezione e sono risultati essere costituiti da residui di pannelli coibentati, materiale plastico, ferroso, sfalci di potature, apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il tutto, durante le ore notturne, è stato sistematicamente bruciato.