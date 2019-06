A spasso per Surbo con la marijuana e un machete. Nei guai 36enne montenegrino

Un banale controllo è costato caro ad un 36enne originario del Montenegro, deferito in stato di libertà dai Carabinieri della stazione di Surbo. Tutto è nato per caso, quando gli uomini in divisa hanno deciso di controllare l’uomo, fermo in auto su via Sava.

Non è dato sapere cosa abbia insospettito i militari tanto da spingerli a chiedere lumi, ma l’intuizione è stata giusta. I dubbi sono diventati ben presto certezze.

Tralasciando il fatto che macchina non aveva la copertura assicurativa è stato un altro gesto ad attirare l’attenzione dei Carabinieri. Il 36enne, infatti, ha tentato maldestramente di disfarsi di un involucro in cellophane contenente 11 grammi di Marijuana. A quel punto, è scattata la perquisizione personale e veicolare che ha riservato altre sorprese. Gli uomini dell’Arma, infatti, hanno trovato altro stupefacente, 1,4 grammi di marijuana per la precisione, e un machete con una lama lunga 23 centimetri.

Come detto, dopo il controllo, il montenegrino è stato deferito in stato di libertà.