Ristretto ai domiciliari nasconde in casa una cartuccia, deferito 39enne di Botrugno

I Carabinieri della Stazione di Nociglia, in collaborazione con i colleghi del Norm (Nucleo Operativo Radiomobile) della Compagnia di Maglie, al termine di un’attività di indagine, hanno deferito in stato di libertà D.M.F, 39enne nato a Poggiardo, ma residente a Botrugno, ritenuto responsabile dei reati di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e Detenzione abusiva di munizioni.

L’uomo, sottoposto ai domiciliari dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce a seguito dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione/ cessione di droga, è stato denunciato in quanto avrebbe intrattenuto rapporti con una persona in violazione agli obblighi impostigli dall’Autorità Giudiziaria e poiché, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di una cartuccia calibro 12 detenuta illegalmente sequestrata dai militari.