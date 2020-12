Nasconde in casa cocaina, marijuana e banconote false. Scatta la denuncia per un 27enne

Nella mattinata di oggi, a Lecce, i Carabinieri del Nor, Sezione Radiomobile della Compagnia di Maglie, a seguito di un servizio predisposto finalizzato al contrasto della produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ha deferito in stato di libertà un 27enne, poiché a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 10,30 grammi di cocaina; 1 grammo di marijuana; un bilancino elettronico di precisione e tre banconote da 20 euro verosimilmente contraffatte.

La sostanza stupefacente e tutto il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.