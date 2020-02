Fermato nella Villa Comunale con indosso marijuana, per un 19enne scatta la denuncia

Fermato nella Villa Comunale dalla Polizia Locale, al termine di un’indagine durata alcuni giorni, un diciannovenne è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, volto noto perché destinatario lo scorso 19 dicembre di una segnalazione in Prefettura per detenzione a uso personale di stupefacenti, è stato visto nei pressi di Porta Rudiae da alcuni agenti, impegnati in una specifica attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in compagnia di alcuni studenti durante l’orario di lezione.

In seguito a un’attività di osservazione, durata qualche giorno e documentata con riprese video e foto, il ragazzo è stato fermato all’interno della Villa Comunale, intento a scambiare alcuni involucri con ragazzi che si sono dati alla fuga.

Sottoposto a perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di sedici dosi di sostanza tritata ed essiccata presumibilmente del tipo “marjuana”, confezionata in altrettante bustine in plastica trasparente e di un bilancino.

Informato il magistrato di turno, Giovanni Gallone, il ragazzo è stato condotto presso il Comando di Viale Rossini dove si è proceduto alla redazione degli atti ai fini della denuncia e al sequestro di 1, 42 grammi di sostanza stupefacente, di un bilancino e di un telefono cellulare.