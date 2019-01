In libertà vigilata fugge dal centro in cui alloggia, denunciato 31enne di origini leccesi

Sottoposto al regime della libertà vigilata è fuggito dalla comunità dove era alloggiato, per poi essere ritrovato poco dopo dai Carabinieri.

È accaduto a Latiano, dove, i militari dell’Arma della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria un 31enne di origini leccesi.

L’uomo doveva scontare il provvedimento presso una Comunità del luogo, ma ha scavalcato la rete di recinzione della struttura che lo ospita allontanandosi, per poi essere rintracciato in via Libertà e ricondotto in seno al centro.

Non è stata la prima volta che è accaduto, in quanto, il 31enne, ha commesso violazioni analoghe nei giorni precedenti.

Il regime della libertà vigilata

La libertà vigilata prevista dal Codice Penale e si applica a coloro i quali sia stata riconosciuta una certa pericolosità sociale da parte di un Tribunale.

L’applicazione della misura contempla una serie di limitazioni alla libertà personale della persona finalizzate a impedire il ripetersi di condotte violente e pericolose favorendo il suo reinserimento sociale.

Le misure variano da soggetto a soggetto, in genere contemplano l’obbligo di dimora e del lavoro, il divieto di possedere o usare armi, nonché altri obblighi di buona condotta.