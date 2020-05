Cerca di disfarsi dell’eroina buttandola a terra, ma la Polizia nota il gesto. Denunciato 41enne di Lecce

A tradirlo, forse, è stato il trovarsi fuori dalla sua abitazione a tarda ora, oppure il fatto di essere riconosciuto dagli uomini delle Forze dell’Ordine, sfortuna ha voluto, poi, che il suo tentativo di disfarsi della droga sia stato notato e per lui sia scattata la denuncia

Una volante della Questura di Lecce, impegnata in un servizio di controllo del territorio, nella nottata appena trascorsa, intorno all’una, transitando in Via Alfieri ha notato un uomo, S.M. 41enne leccese, conosciuto come dedito all’attività di spaccio.

Considerata la tarda ora, gli Agenti si sono avvicinati, notando che l’uomo si è disfatto, facendolo cadere sul manto stradale, di un involucro in cellophane, che una volta recuperato e da successivi accertamenti è risultato contenere circa 3,00 grammi di eroina.

Per quanto emerso, i poliziotti hanno eseguito anche una perquisizione domiciliare e, sebbene non vi abbiano trovato altro stupefacente, hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione un bilancino di precisione, che ha permesso di dimostrare l’attività di spccio da parte del 41enne fermato che, pertanto, è stato indagato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.