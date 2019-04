Ubriaco, danneggia l’ambulanza intervenuta per soccorrerlo: nei guai 41enne

Nella serata di ieri a Porto Cesareo, i Carabinieri della Stazione locale, hanno deferito in stato di libertà per il reato di danneggiamento, E.M., 41enne nato a Nardò, ma residente nella cittadina rivierasca.

Presso l’abitazione dell’uomo, a causa del suo stato di ubriachezza, è stata chiamata a intervenire un’ambulanza del 118 di proprietà di un’associazione di volontariato.

All’arrivo dei sanitari E.M. in stato di agitazione, si è scagliato contro il mezzo danneggiando sia l’autovettura che la dotazione sanitaria presente all’interno.

In fase di quantificazione i danneggiamenti arrecati, non coperti da polizza assicurativa. Fortunatamente non si sono registrate ferite alle persone coinvolte.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai militari della Stazione cesarina.